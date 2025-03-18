Фішингова афера на Львівщині: псевдоблагодійники вкрали в громадян 1,6 млн гривень через онлайн-банкінг

На Львівщині судитимуть чотирьох учасників злочинної організації, які за допомогою фішингових сайтів заволоділи близько 1,6 млн гривень довірливих громадян.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, львів’янин, залучивши трьох знайомих, організував шахрайську схему заволодіння коштами громадян за допомогою фішингових сайтів, які розповсюджувалися у месенджері та соцмережі.

Потерпілим пропонувалося отримати “грошову допомогу від держави” та відомого благодійного фонду за умови введення особистих даних для авторизації в онлайн-банкінгу користувача.

“Насправді потерпілі перенаправлялись на фейкові сайти, які імітували сайти офіційних фінансових установ, де вони вносили номери банківських карток, паролі, логіни до своїх облікових записів. Таким чином отримувався доступ до банківських акаунтів, що давало змогу перераховувати гроші на підконтрольні обвинуваченим рахунки. Надалі за ці кошти купували криптовалюту”, – розповіли правоохоронці.

За попередніми підрахунками потерпілим завдано близько 1,6 млн грн збитків.

Учасників шахрайської схеми затримано. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази. Також арештовано рахунки та автомобіль преміумкласу.

Чотирьом учасникам злочинної організації інкримінують шахрайство (ч. 5 ст. 190 КК України), трьом із них – пособництво у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 2 ст. 361 КК України). Крім цього, одному чоловіку інкримінують створення злочинної організації та керівництво такою (ч. 1 ст. 255 КК України), решті співучасників – участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України).