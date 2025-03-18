Кримінал

Фішингова афера на Львівщині: псевдоблагодійники вкрали в громадян 1,6 млн гривень через онлайн-банкінг
18 Березня 2025 15:52
читать на русском →
На Львівщині викрили групу шахраїв / Фото: Львівська обласна прокуратура
На Львівщині викрили групу шахраїв / Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині судитимуть чотирьох учасників злочинної організації, які за допомогою фішингових сайтів заволоділи близько 1,6 млн гривень довірливих громадян.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, львів’янин, залучивши трьох знайомих, організував шахрайську схему заволодіння коштами громадян за допомогою фішингових сайтів, які розповсюджувалися у месенджері та соцмережі.

Потерпілим пропонувалося отримати “грошову допомогу від держави” та відомого благодійного фонду за умови введення особистих даних для авторизації в онлайн-банкінгу користувача.

“Насправді потерпілі перенаправлялись на фейкові сайти, які імітували сайти офіційних фінансових установ, де вони вносили номери банківських карток, паролі, логіни до своїх облікових записів. Таким чином отримувався доступ до банківських акаунтів, що давало змогу перераховувати гроші на підконтрольні обвинуваченим рахунки. Надалі за ці кошти купували криптовалюту”, – розповіли правоохоронці.

За попередніми підрахунками потерпілим завдано близько 1,6 млн грн збитків.

Учасників шахрайської схеми затримано. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази. Також арештовано рахунки та автомобіль преміумкласу.

Чотирьом учасникам злочинної організації інкримінують шахрайство (ч. 5 ст. 190 КК України), трьом із них – пособництво у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 2 ст. 361 КК України). Крім цього, одному чоловіку інкримінують створення злочинної організації та керівництво такою (ч. 1 ст. 255 КК України), решті співучасників – участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України).

Обшуки в учасників шахрайських схем на Львівщині / Фото: Львівська обласна прокуратура

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини

18 Березня 2025 14:22

Путін вимагає зупинки всіх поставок зброї Україні, – Bloomberg 
18 Березня 2025 16:07

Житель Харківщини зібрав групу ухилянтів для виїзду за кордон: СБУ піймала “туристів” на вокзалі
18 Березня 2025 15:22

Музичні гурти “Бумбокс” і “Без Обмежень” виявилися критично важливими підприємствами
18 Березня 2025 12:20

Польща та країни Балтії виходять з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
18 Березня 2025 11:55

Сили оборони відійшли на одній з ділянок фронту в Донецькій області, – Наєв

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки