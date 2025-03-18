Суспільство

У Львові зареєстровано випадок ботулізму: після вживання консервів жінка потрапила в реанімацію
18 Березня 2025 17:43
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Жінка під крапельницею / Фото ілюстративне: unn.ua
Жінка під крапельницею / Фото ілюстративне: unn.ua

До інфекційної лікарні Львова у важкому стані потрапила 22-річна жінка з діагнозом «ботулізм. Пацієнтка вживала м’ясні консерви, якими її пригостили родичі.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

Як розповіла завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян, пацієнтка споживала консерви 12 березня, а симптоми захворювання виникли через чотири дні.

“У пацієнтки були нудота, блювота, сухість у роті, двоїння в очах, запаморочення. Вона не могла ковтати тверду їжу, не могла читати. Коли стало геть погано, жінка звернулася до лікарів Львівської обласної клінічної лікарні. Там запідозрили ботулізм і скерували пацієнтку в інфекційну лікарню Львова. У реанімацію інфекційної лікарні вона потрапила 17 березня у важкому стані”, – розповіли в лікарні.

У лікарні встановили, що жінка відкрила консерви й тільки спробувала м’ясо. Смак не сподобався, тож більше продукт вона не їла. Після призначеного лікування стан пацієнтки дещо стабілізувався, але вона все ще перебуває у реанімації.

Ботулізм: симптоми та лікування

Ботулізм – гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми ботулізму:

  • порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м’язова слабкість;
  • загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
  • пригнічені функції дихальних м’язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
  • у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м’язової слабкості.

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