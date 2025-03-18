У Львові зареєстровано випадок ботулізму: після вживання консервів жінка потрапила в реанімацію

До інфекційної лікарні Львова у важкому стані потрапила 22-річна жінка з діагнозом «ботулізм. Пацієнтка вживала м’ясні консерви, якими її пригостили родичі.
Про це повідомляє видання ZAXID.NET.
Як розповіла завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян, пацієнтка споживала консерви 12 березня, а симптоми захворювання виникли через чотири дні.
“У пацієнтки були нудота, блювота, сухість у роті, двоїння в очах, запаморочення. Вона не могла ковтати тверду їжу, не могла читати. Коли стало геть погано, жінка звернулася до лікарів Львівської обласної клінічної лікарні. Там запідозрили ботулізм і скерували пацієнтку в інфекційну лікарню Львова. У реанімацію інфекційної лікарні вона потрапила 17 березня у важкому стані”, – розповіли в лікарні.
У лікарні встановили, що жінка відкрила консерви й тільки спробувала м’ясо. Смак не сподобався, тож більше продукт вона не їла. Після призначеного лікування стан пацієнтки дещо стабілізувався, але вона все ще перебуває у реанімації.
Ботулізм: симптоми та лікування
Ботулізм – гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.
Симптоми ботулізму:
- порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м’язова слабкість;
- загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
- пригнічені функції дихальних м’язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
- у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м’язової слабкості.