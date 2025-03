Британська розвідка: У ніч на 7 березня Росія нанесла наймасованіший авіаудар 2025 року

У ніч з 6 на 7 березня Росія завдала наймасованішого комбінованого авіаудару по Україні з початку 2025 року. Як повідомляє британська розвідка, окупанти застосували до 35 крилатих ракет KODIAK (позначення ракет Х-101, Х-102 за стандартами НАТО) повітряного базування, ракети з кораблів Чорноморського флоту, балістичні ракети малої дальності та понад 100 ударних дронів-камікадзе.

Основною метою атаки стало виснаження української протиповітряної оборони та удар по критичній інфраструктурі, зокрема газових об’єктах. Таким чином Росія намагається використати зимовий період для посилення тиску на цивільне населення та ослаблення української економіки.

Британська розвідка також зазначає, що ракети KODIAK залишаються основним елементом масштабних ударів РФ. Окупанти намагаються поступово поповнювати запаси високоточної зброї, щоб завдавати нових ударів без попередження.

