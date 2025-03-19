Кримінал

У Львові в камері тимчасового тримання чоловік вчинив самогубство
19 Березня 2025 20:10
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Система відеоспостереження / Фото ілюстративне: Поліція Львівської області
Система відеоспостереження / Фото ілюстративне: Поліція Львівської області

Поліція Львова проводить службове розслідування за фактом вчинення самогубства чоловіком у камері тимчасового тримання. Затриманого доставили напередодні за підозрою в наркоторгівлі.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 18 березня після задокументованого факту збуту наркотичної речовини метадон правоохоронці затримали 36-річного жителя Львова.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

До обрання запобіжного заходу затриманого помістили в камеру тимчасового тримання, де сьогодні, 19 березня, він вчинив самогубство. Подальшим розслідуванням обставин займатиметься ДБР.


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