У Львові в камері тимчасового тримання чоловік вчинив самогубство

Поліція Львова проводить службове розслідування за фактом вчинення самогубства чоловіком у камері тимчасового тримання. Затриманого доставили напередодні за підозрою в наркоторгівлі.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 18 березня після задокументованого факту збуту наркотичної речовини метадон правоохоронці затримали 36-річного жителя Львова.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

До обрання запобіжного заходу затриманого помістили в камеру тимчасового тримання, де сьогодні, 19 березня, він вчинив самогубство. Подальшим розслідуванням обставин займатиметься ДБР.