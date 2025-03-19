Росіяни скинули на Харківщину потужні авіабомби ФАБ-500: кадри масштабних руйнацій

Сьогодні, 19 березня, починаючи з 15:00 до 15:20 збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по місту Купʼянськ Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазнала поранень 84-річна жінка. В 75-річного чоловіка – гостра реакція на стрес. У місті зруйновано житлові будинки, знищено господарчі приміщення, автомобілі.

Попередньо встановлено, що для атак по Купʼянську війська РФ застосували ФАБ-500.

Як повідомили в Харківській ОВА, о 16:00 черговий російський боєприпас влучив в адмінбудівлю. В приміщенні зайнялася пожежа.