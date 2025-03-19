Kyivstar придбав Uklon за 155,2 млн доларів

Компанія “Київстар” підписала угоду про придбання групи компаній Uklon – українського сервісу таксі. Йдеться про купівлю 97% акцій Uklon за 155,2 млн доларів. Очікується, що угоду буде завершено у квітні 2025 року після виконання всіх процедур.

Про це повідомив акціонер ПрАТ “Київстар” міжнародна телекомунікаційна група компаній VEON.

Очікується, що генеральний директор Uklon Сергій Гришков залишиться на своїй посаді, де він продовжить розвивати продукти та послуги компанії в Україні та інших регіонах. Угода підлягає виконанню звичайних умов закриття та отриманню необхідних дозволів.

“Ми чекаємо на приєднання Uklon до “Київстару”, який додасть нову та додаткову експертизу до нашого портфоліо провідних на ринку цифрових послуг та рішень. З цим придбанням ми раді об’єднати дві провідні компанії з сильними ціннісними пропозиціями, що розширює наші можливості пропонувати мільйонам українців цифрові послуги 1440 хвилин на день”, – зазначив генеральний директор “Київстар” Олександр Комаров.

“Я впевнений, що тепер, за підтримки “Київстар”, Uklon матиме більше можливостей та експертизи для подальшого вдосконалення нашого сервісу таким чином, щоб забезпечити додаткову цінність для всіх наших користувачів та партнерів”, – сказав співзасновник Uklon Дмитро Дубровський.

Довідково. Uklon працює у 27 містах України та об’єднує понад 100 тисяч водіїв-партнерів на платформі. У 2024 році компанія забезпечила понад 100 мільйонів поїздок та понад 3 мільйони доставок. У 2023 році Uklon увійшов у бізнес доставки та розширив свою діяльність в Узбекистані, де також працює провідний цифровий оператор країни – Beeline Uzbekistan, що належить VEON.