Суспільство

Звільнення з полону 197 українців: ексклюзивні фото та відео
19 Березня 2025 18:34
Звільнений з полону український захисник / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Звільнений з полону український захисник / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні, 19 березня, звільнено з полону 175 українських захисників, а ще 22 воїнів повернули додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та захисники, переслідувані Росією за вигадані злочини.

Ексклюзивні кадри повернення полонених показали СБУ та омбудсман Дмитро Лубінець.

Звільнення з російського полону – результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

“Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця”, – зазначили в СБУ.

Обмін військовополоненими 19 березня 2025 року / Фото: СБУ

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