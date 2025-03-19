Звільнення з полону 197 українців: ексклюзивні фото та відео

Сьогодні, 19 березня, звільнено з полону 175 українських захисників, а ще 22 воїнів повернули додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та захисники, переслідувані Росією за вигадані злочини.

Ексклюзивні кадри повернення полонених показали СБУ та омбудсман Дмитро Лубінець.

Звільнення з російського полону – результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

“Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця”, – зазначили в СБУ.