СБУ оголосила підозру підлітку, який через теракт в Івано-Франківську втратив ноги

В Івано-Франківську правоохоронці оголосили підозру підлітку, який досі перебуває в лікарні скоєння теракту 11 березня. Внаслідок детонації вибухівки один з учасників підготовки теракту загинув на місці, троє неповнолітніх зазнали поранень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ в Івано-Франківській області.

“Підлітку оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 – терористичний акт”, – зазначили у пресслужбі управління СБУ.

За даними правоохоронців, неповнолітній перебуває в лікарні.

Нагадаємо, увечері 11 березня в Івано-Франківську пролунали два вибухи. Правоохоронці встановили, що російські спецслужби підірвали двох власних агентів, які транспортували саморобний вибуховий пристрій у районі залізничного вокзалу Івано-Франківська. Агентами були двоє місцевих жителів віком 15 і 17 років.

Унаслідок вибуху 17-річний хлопець загинув на місці, його 15-річного спільника госпіталізували з тяжкими пораненнями. Як розповіли в лікарні, постраждалому ампутували обидві ноги та перевели у відділення інтенсивної терапії реанімації.

Як зазначили в СБУ, вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту.