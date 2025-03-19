Кримінал

СБУ оголосила підозру підлітку, який через теракт в Івано-Франківську втратив ноги
19 Березня 2025 21:36
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Неповнолітні агенти з Івано-Франківська потрапили на камери відеоспостереження / Фото: СБУ
Неповнолітні агенти з Івано-Франківська потрапили на камери відеоспостереження / Фото: СБУ

В Івано-Франківську правоохоронці оголосили підозру підлітку, який досі перебуває в лікарні скоєння теракту 11 березня. Внаслідок детонації вибухівки один з учасників підготовки теракту загинув на місці, троє неповнолітніх зазнали поранень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ в Івано-Франківській області.

“Підлітку оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 – терористичний акт”, – зазначили у пресслужбі управління СБУ.

За даними правоохоронців, неповнолітній перебуває в лікарні.

Нагадаємо, увечері 11 березня в Івано-Франківську пролунали два вибухи. Правоохоронці встановили, що російські спецслужби підірвали двох власних агентів, які транспортували саморобний вибуховий пристрій у районі залізничного вокзалу Івано-Франківська. Агентами були двоє місцевих жителів віком 15 і 17 років.

Унаслідок вибуху 17-річний хлопець загинув на місці, його 15-річного спільника госпіталізували з тяжкими пораненнями. Як розповіли в лікарні, постраждалому ампутували обидві ноги та перевели у відділення інтенсивної терапії реанімації.

Як зазначили в СБУ, вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту.

Рятувальники на місці вибухів в Івано-Франківську 11 березня / Фото: Офіс Генпрокурора

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