Політика

Я схильний вірити Путіну: спецпосланець Трампа повторив російську версію про збиття БпЛА
19 Березня 2025 17:01
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Стів Віткофф в інтерв'ю Bloomberg Television / Скриншот
Стів Віткофф в інтерв'ю Bloomberg Television / Скриншот

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, заявив, що вірить у доброчесність Путіна та повторив версію Міноборони РФ про збиття власних безпілотників, які мали атакувати енергооб’єкти України.

Про це Стів Віткофф сказав в інтервʼю Bloomberg Television.

За словами спецпосланця Трампа, запуск російських БпЛА по енергетичних і транспортних обʼєктах України, які сталися незабаром після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, була здійснена до того, як російський лідер віддав наказ не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

“Президент Путін видав наказ протягом 10 хвилин після телефонної розмови з президентом Трампом, в якому наказав російським військам не атакувати жодні обʼєкти української енергетичної інфраструктури. І будь-які атаки, які сталися минулої ночі, сталися б до того, як був відданий цей наказ. Я схильний вважати, що президент Путін діє добросовісно”, – заявив спецпредставник.

Віткофф також заявив, що російські офіційні особи повідомили йому в середу вранці, що сім їхніх безпілотників були в дорозі, коли Путін віддав свій наказ, і були збиті російськими силами.

Також він впевнений, що вже за кілька тижнів у війні між Росією і Україною “настане повне припинення вогню”.


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Я схильний вірити Путіну: спецпосланець Трампа повторив російську версію про збиття БпЛА

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