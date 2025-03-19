Політика

Трамп повідомив про результат розмови із Зеленським
19 Березня 2025 18:16
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Дональд Трамп / Фото: usatoday
Дональд Трамп / Фото: usatoday

Президент України Володимир Зеленський провів годинну телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом – лідери обговорили позиції України та Росії. Трамп назвав розмову гарною, без деталей.

Про це Дональд Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

За словами президента США, основною темою стало обговорення результатів попередньої бесіди Трампа з президентом РФ, що стосувалася узгодження позицій України та Росії щодо їхніх запитів і потреб. Трамп зазначив, що процес рухається у правильному напрямку.

“Ми рухаємося в правильному напрямку, і я доручу держсекретареві Марко Рубіо і раднику з національної безпеки Майклу Волтцу надати точний опис питань”, – йдеться в повідомленні.

Зазначену заяву планують оприлюднити найближчим часом.


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