Політика

В Офісі президента розповіли, про що Зеленський говорив із Трампом
19 Березня 2025 19:38
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Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Фото: Reuters
Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Фото: Reuters

Під час телефонної розмови 19 березня з Президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп розповів про свою розмову з лідером РФ щодо України. Президенти обговорили припинення ударів по енергетиці, режим тиші та питання звільнення полонених.

Про це повідомило джерело Суспільного в Офісі президента.

Відомо, що під час розмови з Трампом український президент сказав, що в цілому підтримує припинення ударів по енергетиці, але це має бути взаємно з росіянами, а переговорні команди України та США мають обговорити з американцями “технічні деталі”, зокрема, як це буде контролюватись.

“Також обговорили деталі режиму тиші в небі й на морі. І як можна досягти тиші вже на фронті. Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на фронті. Обговорили й питання звільнення полонених, це важливо в усій дипломатії зараз”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав годинну розмову із Зеленським “дуже гарною”.

“Значна частина обговорення базувалася на вчорашньому дзвінку з президентом Путіним, щоб узгодити Росію та Україну з погляду їхніх запитів і потреб. Ми дуже йдемо шляхом, і я попрошу держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майкла Уолца дати точний опис обговорених моментів”, – написав Трамп.

Трамп зазначив, що заяву щодо розмови опублікують найближчим часом.


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