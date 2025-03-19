Синоптики прогнозують незначне потепління в Україні, проте нічні морози ще тримаються

Завтра, 20 березня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Мінімальна нічна температура -10 °C, максимальна денна до 12 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, у четвер погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску та дещо тепліша повітряна маса, що поширюватиметься з північного заходу. Отже, хмарність буде мінливою, а опадів не очікується.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі -4…+1 °C, в Карпатах -10…-5 °C. Денна температура коливатиметься від +7 до +12 °C.