До України екстрадували скандального столичного забудовника, який переховувався в Іспанії

Іспанія екстрадувала відомого київського забудовника, громадянина України, якого розшукували для притягнення до відповідальності. Чоловік перебував у розшуку з травня 2020 року.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Прізвище правоохоронці не озвучили, проте, за даними ЗМІ, йдеться про Анатолія Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон.

“Ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись до комунальних мереж. Мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням. У деяких багатоповерхівках змушені опалювати житло дровами”, – розповіли в Нацполіції.

Підозрюваного затримали на території Іспанії, а 18 березня у міжнародному пункті пропуску “Краківець-Корчова” Львівської області видали українським правоохоронцям.

“В Україні затриманий підозрюється у тому, що у 2012 році організував вчинення директором підконтрольного йому підприємства та іншими особами розтрати чужого майна, яке було їм ввірене. Наразі стосовно них здійснюється судовий розгляд”, – йдеться в повідомленні прокуратури.

Йдеться про знесення нежитлової будівлі на вулиці Петропавлівській в Києві, яка перебувала на балансі державного підприємства “Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні”, засновником якого є Міністерство енергетики та вугільної промисловості (наразі Міністерство енергетики та захисту довкілля України). Натомість на цьому місці було збудовано новий житловий комплекс. Крім того, столичний забудовник підозрюється у службовому підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

Наразі за клопотанням прокурорів затриманому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.