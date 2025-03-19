Політика

Зеленський повідомив деталі телефонної розмови з Трампом
19 Березня 2025 19:55
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Володимир Зеленський / Фото: Volodymyr Zelenskyy, X
Володимир Зеленський / Фото: Volodymyr Zelenskyy, X

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з президентом США Дональдом Трампом та назвав її “змістовна і відвертою”. Також український лідер висловив подяку за початок руху до припинення війни.

Про це Володимир Зеленський написав у мережі X.

За словами українського президента, Трамп поділився деталями розмови з Путіним. Зеленський зазначив, що одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

“Я також повідомив про ситуацію на полі бою та про наслідки ударів РФ. Ми говорили про ситуацію в Курській області, питання звільнення військовополонених, повернення забраних військами РФ українських дітей. Також ми обговорили стан ППО України та можливості її посилення”, – додав Зеленський.

Лідери України та США доручили командам розв’язати технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню. Найближчими днями запланована зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії для продовження координації  кроків.

Також президент Зеленський подякував Трампу та американському народові за підтримку.

“Ми погодилися, що Україна та Сполучені Штати повинні продовжувати співпрацю для досягнення реального припинення війни та тривалого миру. Ми віримо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом цього року можна досягти тривалого миру”, – написав Зеленський.


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