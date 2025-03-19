До 10 років ув’язнення засудили поплічницю окупантів, яка допомагала розкрадати газ на Харківщині

Реальний термін позбавлення волі отримала поплічниця окупантів, яка допомагала окупантам розкрадати український газ в окупованому місті Ізюм на Харківщині. У 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю з агресором.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

До повномасштабного вторгнення 54-річна жителька Ізюма працювала інженером з охорони праці місцевої дільниці АТ “Харківгаз”. Наприкінці квітня 2022 року жінка погодилась на пропозицію окупантів очолити так зване “комунальне підприємство “Ізюмгаз”, яке окупанти створили на базі захопленої Ізюмської дільниці газопостачання.

За даними слідства, зловмисниця організовувала самовільне збільшення видобутку газу на Співаківському державному газовому родовищі поблизу Ізюма, щоб незаконно споживати український газ для потреб окупантів без обліку у газотранспортній системі України. Для цього вона вживала заходи до несанкціонованого запуску нових свердловин на цьому родовищі.

Також поплічниця окупантів здійснювала інвентаризацію українських газових мереж та об’єктів на території Ізюмського району, щоб надалі незаконно передати їх у власність окупаційної влади.

Крім цього, за її керівництва новостворене підприємство передало окупаційній адміністрації великі обсяги комерційної інформації українського підприємства, що містилася на жорстких дисках. Надалі ця інформація використовувалася окупантами на шкоду Україні.

“Жінка намагалася залучити до співпраці з ворогом інших фахівців з газопостачання, які опинилися в окупації. Втім, частіше за все отримувала відмову. В одному з випадків, коли подружжя фахівців газової сфери удвох відмовилося від роботи на ворога, їх обох викрали та незаконно ув’язнили російські військові. Протягом десяти діб їх били і катували у спеціально облаштованій в’язниці на території Ізюма”, – розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ викрили та затримали підозрювану у вересні 2022 року. Суд визнав зловмисницю винною у пособництві державі-агресору та засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їй заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування протягом ще 10 років.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.