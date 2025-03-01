Політика

Британська розвідка: Українська ППО працює під дедалі більшим навантаженням
1 Березня 2025 17:05
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Українські військовослужбовці використовують прожектор для пошуку безпілотників у небі над містом, Київ, 27 серпня 2024 / Фото Reuters
Українські військовослужбовці використовують прожектор для пошуку безпілотників у небі над містом, Київ, 27 серпня 2024 / Фото Reuters

Після трьох років війни Повітряно-космічні сили Росії, попри чисельну та технологічну перевагу, так і не змогли досягти панування в повітрі над Україною. Через це Росія змушена використовувати тактичну авіацію, зокрема літаки Су-34, як повітряну артилерію.

За даними британської розвідки, систематичне застосування Росією ударних безпілотників-камікадзе дало їй можливість відновити авіацію дальньої дії та поповнити запаси ракет повітряного базування – як крилатих, так і балістичних. Це означає, що українська система протиповітряної оборони працює під дедалі більшим навантаженням та змушена протистояти різним загрозам одночасно. Використовуючи ці засоби, Росія регулярно атакує критичну інфраструктуру та авіабази України.

Водночас Україна ефективно застосовує ударні безпілотники для ураження військових об’єктів та інфраструктури в Росії. Такі удари відбуваються дедалі частіше, зокрема нещодавно було завдано кілька ударів по російських нафтопереробних заводах. У вересні 2024 року Україна також вразила чотири російські стратегічні склади боєприпасів, зокрема в Торопці, що за сотні кілометрів від України. Загальний обсяг знищених боєприпасів став найбільшим втраченим арсеналом Росії та Північної Кореї за час війни.

Успішні удари України демонструють неспроможність Росії захистити свої стратегічні військові об’єкти, а також вказують на серйозні виклики, з якими вона стикається при спробах балансувати між захистом власної інфраструктури та підтримкою бойових операцій на фронті.


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