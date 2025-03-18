У ДПСУ спростували заяву Безуглої про прорив росіянами кордону на Сумщині

Прикордонники ДПСУ та ОТУ “Сіверськ” спростовують інформацію, яку опублікувала у Facebook Мар’яна Безугла. Нардепка заявила, що “російські військові вже зайшли на Сумщину”.

Про це повідомляє Суспільне Суми.

За словами Безуглої, в Сумській області російські війська вже зайшли десь настільки вглиб, “скільки залишилося підконтрольної нам території на Курщині”.

“Так, росіяни вже в Сумській області”, – заявила народна депутатка.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив, що на тих територіях, які патрулюють прикордонники, ситуація не змінилася.

“Росіяни намагаються заходити маленькими групами біля Новенького і Басівки, але їм не вдається просунутися вглиб, їх знищують”, – пояснив Демченко.

За словами речник ОТУ “Сіверськ” Вадима Мисника, “кардинальних змін на кордоні Сумщини немає”, а військову присутність противника вздовж всього кордону фіксували й раніше, але не вбачали ознак формування великих угруповань для наступальних дій.

“Якщо змінилася ситуація на суміжній території на Курщині, у росіян там було сконцентровано чимало сил і таким чином вони наблизилися до державного кордону. Ці накопичення і маються на увазі. Наше завдання максимально укріплювати систему оборони і не допустити їхнього проникнення вглиб”, – сказав Мисник.