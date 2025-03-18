На Кіровоградщині відправили за ґрати “крота” ФСБ, який влаштувався завгоспом на оборонний завод

Агента ФСБ, який збирав розвіддані на оборонному підприємстві Кіровоградщини, засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Він працював завгоспом заводу та передавав ворогу інформацію про військову техніку ЗСУ.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, поплічник агресора був інтегрований до оборонної компанії регіону для збирання розвідданих всередині об’єкта. Серед основних завдань “крота” було отримання інформації про кількість та види бойової техніки ЗСУ, що проходить ремонт і модернізацію на технологічних потужностях підприємства. Для цього агент влаштувався на посаду завгоспа заводу.

Служба безпеки затримала агента, коли він фотографував таємні документи оборонної компанії.

“Зрадником виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російських спецслужб до початку повномасштабної війни як прихильник рашизму. Після 24 лютого 2022 року на чоловіка вийшов кадровий співробітник ФСБ і визначив йому завдання: працювати на ворога”, – розповіли в СБУ.

Суд визнав російського агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Вирок суду – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.