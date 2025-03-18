Зеленський спрогнозував наступні кроки Путіна для максимального тиску на Україну

Президент України Володимир Зеленський не обговорював із президентом США Дональдом Трампом його телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте український лідер сподівається на розмову з американським президентом.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на заяву Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами.

“Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці”, – сказав президент.

За словами Зеленського, він би хотів, аби президент Трамп “почув і побачив, чого хоче Путін”.

“Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили”, – прогнозує Зеленський.

Нагадаємо, 18 березня під час телефонної розмови Трамп і Путін домовились про відмову на удари по енергетичній інфраструктурі, водночас Путін фактично не прийняв пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів та висунув умови припинення вогню на фронті: відмова від допомоги Україні з боку союзників, обмін розвідданими та зупинка мобілізації. Раніше президент Зеленський заявив, що, висуваючи умови, Путін затягує процес перемовин, фактично “готуючи відмову”.