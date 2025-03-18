Трамп і Путін завершили телефонну розмову

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін обговорили війну в Україні 18 березня під час телефонної розмови, яка, як сподіваються у Вашингтоні, переконає Москву погодитися на 30-денне перемир’я і перейти до постійної мирної угоди.

Про це пише Reuters.

Обидві сторони заявили, що переговори, які розпочалися о 10 ранку за східним часом (16:00 за Києвом), вже завершилися.

Керівник апарату Білого дому Ден Скавіно раніше заявив, що телефонна розмова «пройшла добре». Кирило Дмитрієв, представник Путіна, заявив, що під керівництвом Трампа і Путіна світ став набагато безпечнішим місцем.

Нагадаємо, що Україна вже погодилася на запропоноване США припинення вогню. Путін заявив минулого тижня, що в принципі підтримує пропозицію Вашингтона про перемир’я, але його війська продовжуватимуть воювати, доки не буде виконано кілька критично важливих умов.

Трамп також сподівається забезпечити прогрес на шляху до довгострокового мирного плану, який, як він натякнув, може включати територіальні поступки з боку Києва і контроль над українською Запорізькою атомною електростанцією.