Військовим 18-24 років дозволять навчатися у вишах під час служби в ЗСУ

Молоді військовослужбовці віком 18-24 роки отримають можливість здобувати вищу освіту паралельно зі службою в Збройних силах України. Міністерство оборони запропонувало відповідні зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ.

Про це повідомили в Міноборони.

“Доповнення до пункту 173 Положення розширює коло військових, яким дозволено поєднувати службу та навчання. До переліку додано військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період”, – розповіли в Міноборони.

Як пояснили у міністерстві, дозвіл на навчання без відриву від військової служби у вищих навчальних закладах надається командиром з’єднання або вищим командуванням на підставі рапорту військовослужбовців та оформлюється наказом по військовій частині. Навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов’язків за займаною посадою.

“Нововведення дозволить молодим людям здобувати освіту в різних сферах, опанувати професію та краще адаптуватися до цивільного життя після звільнення з військової служби”, – зазначив директор Департаменту військової освіти і науки Міноборони Володимир Мірненко.

Раніше таке право мали лише військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які продовжували службу за новим контрактом, та офіцери, які здобули вищу освіту за держзамовленням та прослужили термін, рівний тривалості навчання.

Проєкт указу буде подано на підпис президенту України найближчим часом.