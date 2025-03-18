Суспільство

Росія запустила близько 20 дронів по НПЗ під Харковом: компанія показала наслідки
18 Березня 2025 16:49
Пожежа на НПЗ на Харківщині / Фото ілюстративне: AES Group
Пожежа на НПЗ на Харківщині / Фото ілюстративне: AES Group

Вночі з 17 на 18 березня російські дрони атакували нафтопереробний завод у місті Мерефа Харківського району. НПЗ належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group, яка заявила, що по підприємству було випущено близько 20 безпілотників.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Удари по НПЗ в Мерефі тривали протягом двох годин. Ліквідація пожежі тривала всю ніч, наразі на місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці.

“Це вже четверта атака на підприємство з лютого 2022 року. До вчорашнього дня завод функціонував лише на 10% своєї потужності, проте після останньої атаки він повністю знищений”, – повідомили у компанії.

За даними Харківської обласної прокуратури, пошкоджено будівлі та приміщення. Осколкове поранення дістав 59-річний охоронець. У компанії заявляють, що удар став для бізнесу фатальним.

“Фактично йдеться про початок процедури банкрутства. Четвертий удар по компанії виявився смертельним. Залишається сподіватися на міжнародні суди, але в геополітичній ситуації, що склалася у світі, шанси на справедливість невеликі”, – заявили в AES Group.

Наслідки атаки дронів на НПЗ на Харківщині / Фото: AES Group

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