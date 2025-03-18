Кримінал

У Києві Lexus протаранив відбійник та перекинувся: двоє загиблих
18 Березня 2025 20:49
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У Києві позашляховик перекинувся на дах, загинули двоє людей / Фото: Поліція Києва
У Києві позашляховик перекинувся на дах, загинули двоє людей / Фото: Поліція Києва

Сьогодні, 18 березня, у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з двома загиблими. О 14:20 на Столичному шосе перекинувся позашляховик Lexus.

Про це повідомили в поліції Києва.

Попередньо встановлено, що водій Lexus, рухаючись в третій смузі проїзної частини, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий відбійник, в результаті чого авто перекинулось.

Унаслідок ДТП 40-річний водій загинув на місці, а його 22-річний пасажир дістав тяжкі травми та помер дорогою до лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У ДТП в Києві загинули двоє людей / Фото: Поліція Києва

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