У Києві Lexus протаранив відбійник та перекинувся: двоє загиблих

Сьогодні, 18 березня, у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з двома загиблими. О 14:20 на Столичному шосе перекинувся позашляховик Lexus.

Про це повідомили в поліції Києва.

Попередньо встановлено, що водій Lexus, рухаючись в третій смузі проїзної частини, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий відбійник, в результаті чого авто перекинулось.

Унаслідок ДТП 40-річний водій загинув на місці, а його 22-річний пасажир дістав тяжкі травми та помер дорогою до лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.