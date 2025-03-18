Ситуація на кордоні Сумщини під контролем ЗСУ, – Генштаб

У Генштабі збройних сил України офіційно спростували інформацію щодо прориву кордону військами РФ на Сумщині. Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів РФ вглиб території Сумщини не відповідає дійсності.

“Російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння. Противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям та завчасно створеній системі оборони”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські захисники стримують спроби російських військ закріпитися на території Сумської області, завдаючи противнику значних втрат у живій силі. Командування Збройних Сил України здійснює заходи з посилення угруповання військ технікою та резервами. Також ЗСУ продовжують утримувати позиції в Курській області.

У Генштабі наголосили на активізації російських інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дискредитацію українського командування та поширення панічних настроїв, та закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що росіяни вже в Сумській області та зайшли вони десь настільки вглиб, “скільки залишилося підконтрольної нам території на Курщині”. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко спростував заяву та пояснив, що на тих територіях, які патрулюють прикордонники, ситуація не змінилася.