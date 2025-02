Розвідка Британії: Середня кількість російських втрат продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день

Як повідомляє розвідка Великої Британії, січень 2025 року, ймовірно, став другим найдорожчим місяцем війни для Росії із загальною кількістю втрат 48 240 осіб (вбитими і пораненими), за даними Генерального штабу України. 48 670 російських втрат було зафіксовано в грудні 2024 року, найдорожчому місяці війни для Росії на сьогоднішній день.

“Росія, ймовірно, зазнала понад 50 000 втрат у 2025 році, а з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року – понад 837 000 втрат”, – йдеться у щоденній доповіді відомства.

У січні 2025 року також зафіксовано другий за величиною середньодобовий показник втрат серед російських військових у російсько-українському конфлікті – 1 556 осіб на добу, згідно з даними українського Генерального штабу. Це не суттєво відрізняється від показника грудня 2024 року, який становив 1 570 осіб, що є найвищим середньодобовим показником втрат серед росіян у конфлікті до цього часу.

“У лютому 2025 року середня кількість російських втрат, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день, що відображає високий темп російських операцій і наступальних дій”, – роблять висновок британські аналітики.

