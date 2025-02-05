Суспільство

Розвідка Британії: Середня кількість російських втрат продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день
5 Лютого 2025 15:05
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Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Як повідомляє розвідка Великої Британії, січень 2025 року, ймовірно, став другим найдорожчим місяцем війни для Росії із загальною кількістю втрат 48 240 осіб (вбитими і пораненими), за даними Генерального штабу України. 48 670 російських втрат було зафіксовано в грудні 2024 року, найдорожчому місяці війни для Росії на сьогоднішній день.

“Росія, ймовірно, зазнала понад 50 000 втрат у 2025 році, а з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року – понад 837 000 втрат”, – йдеться у щоденній доповіді відомства.

У січні 2025 року також зафіксовано другий за величиною середньодобовий показник втрат серед російських військових у російсько-українському конфлікті – 1 556 осіб на добу, згідно з даними українського Генерального штабу. Це не суттєво відрізняється від показника грудня 2024 року, який становив 1 570 осіб, що є найвищим середньодобовим показником втрат серед росіян у конфлікті до цього часу.

“У лютому 2025 року середня кількість російських втрат, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день, що відображає високий темп російських операцій і наступальних дій”, – роблять висновок британські аналітики.


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