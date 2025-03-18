Сніг із дощем обіцяють синоптики на завтра: яким областям приготуватися

Завтра, 19 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий сніг та дощ. Максимальна денна температура, яку обіцяють синоптики, +8 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Погоду в Україні визначатиме прохолодна волога повітряна маса, що переміщуватиметься з північного заходу”, – зазначили в Укргідрометцентрі.

У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях очікується невеликий сніг, вдень з дощем. На решті території без опадів.

По всій території країни, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -6…-1 °C, вдень +3…+8 °C. У Карпатах вночі -12…-7 °C, вдень +1…+6 °C.