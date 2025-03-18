Суспільство

Сніг із дощем обіцяють синоптики на завтра: яким областям приготуватися
18 Березня 2025 22:28
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Туристи в Буковелі / Фото: Головне в Україні
Туристи в Буковелі / Фото: Головне в Україні

Завтра, 19 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий сніг та дощ. Максимальна денна температура, яку обіцяють синоптики, +8 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Погоду в Україні визначатиме прохолодна волога повітряна маса, що переміщуватиметься з північного заходу”, – зазначили в Укргідрометцентрі.  

У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях очікується невеликий сніг, вдень з дощем. На решті території без опадів.

По всій території країни, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -6…-1 °C, вдень +3…+8 °C. У Карпатах вночі -12…-7 °C, вдень +1…+6 °C.

Погодна мапа України 19 березня / Фото: Укргідрометцентр

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