Окупанти вдруге за день вдарили по Укрзалізниці: є поранені

Вдруге за день, 19 березня, окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

У результаті атаки поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Постраждалим надається медична допомога. За попередніми даними, для удару окупанти застосували балістичну ракету.

Нагадаємо, під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці у Дніпропетровській області, а під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. Вранці обійшлося без постраждалих.

“Працюємо над відновленням. Ось така пауза в ударах по енергетиці чи енергетичне перемирʼя у виконанні ворога”, – зазначили в компанії.