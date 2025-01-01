Зросла вартість оформлення паспортів в Україні: нові ціни

З 1 січня в Україні подорожчало оформлення паспортів. Причина – зростання цін на бланки. Це стосується як паспорта громадянина України у формі ID-картки, так і паспорта для виїзду за кордон.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України.

За інформацією Міграційної служби, через нову вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2025 року підвищується ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Нові ціни на паспорти та посвідки:

паспорт громадянина України (ID-картка) вперше – безкоштовно;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів – 558 грн;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів – 928 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів – 1042 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів – 1682 грн;

посвідка на постійне проживання в Україні – 1175 грн;

посвідка на тимчасове проживання в Україні – 1080 грн.

У Міграційній службі звернули увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старою ціною.

«Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31 грудня, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв», – йдеться в повідомленні.