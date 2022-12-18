Новини

Знищені склади з боєприпасами та відбиті атаки: головне з Генштабу

18 Грудня 2022 11:46
36
генштаб

Розпочалася двісті дев’яносто восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

За минулу наші військові відбили атаки російських окупантів в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині, повідомляють у Генштабі.

На Волинському і Поліському напрямках обстановка без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна – Харківської.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках під вогонь противника потрапили райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Це – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії двадцять чотири населені пункти: Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільске, Херсон і Дніпровське Херсонської області.

Сили оборони уразили кілька районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також два склади боєприпасів на у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Грудня 2022 14:21
10

Питанням передачі Patriot Зеленський займається особисто
18 Грудня 2022 13:53
10

Майже 600 окупантів і два танки: нові втрати ворога за добу
18 Грудня 2022 12:19
10

“Пунктів незламності” має бути втричі більше, – Шмигаль
18 Грудня 2022 09:00
195

Путін не захотів зустрічатися із Зеленським і назвав його “пособником нацизму”, – NYT
17 Грудня 2022 21:22
113

На “Євробачення” у Ліверпуль їдуть TVORCHI
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
усі думки