ЗМІ: У Німеччині вбили біженку з України і, можливо, її матір

Українку Маргариту Р. (27 років) було знайдено вбитою на Рейні в Хоккенхаймі тиждень тому. Її дитина Мія (п’ять тижнів) і мати Марина Стеценко (51 рік) зникли, повідомляють німецькі ЗМІ.

Пізніше дитину знайшли у викрадачів неушкодженою.

Поліція заарештувала двох осіб і взяла під опіку дівчинку, пише Focus. За даними Bild, викрадачі – росіяни.

“У середу ввечері в окрузі Рейн-Неккар були попередньо заарештовані двоє людей у віці 43 і 44 років. Вони підозрюються у вбивстві 27-річної жінки. У четвер (14 березня) обидва постали перед мировим суддею і їх відправили до в’язниці.

Мати жертви досі не знайдена. П’ятитижневу дівчинку доставили в лікарню. Після порівняння ДНК було встановлено, що вона є дочкою жертви”, – пишуть ЗМІ.

Зараз дитина перебуває під опікою відділу у справах молоді. Поліція продовжує інтенсивні пошуки матері жертви.

Тіло жінки було виявлено на Рейндаммі / Фото DPA

Перехожий виявив тіло жінки минулого четверга біля берегів Рейну на так званій “натовській естакаді”. Вона проживала разом із донькою та своєю матір’ю в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар.