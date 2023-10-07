Економіка

ЗМІ: У Німеччині лунають голоси за скорочення виплат українським біженцям

7 Жовтня 2023 16:25
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біженці, німеччина

У Німеччині кажуть про надмірне навантаження через збільшення кількості біженців з України. Там пропонують перейти від грошової допомоги на допомогу в натуральній формі та запровадити вимоги працевлаштування для біженців, повідомляє Welt.

“Біженці з України, які вперше приїхали до Німеччини, більше не мають отримувати негайні пільги за громадянством, а замість цього мають отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для осіб, які шукають притулку”, — заявив голова окружної ради Райнхард Загер.

Водночас представник Pro Asyl з політики щодо біженців Тарек Алаовс вважає цю вимогу нереалістичною. За його словами, це призведе до створення двокласового суспільства для українських біженців та суперечить будь-якій юридичній рівності.

“Усі біженці з України отримали однаковий статус захисту, оскільки вони втекли з тих самих причин. Не може бути ніякого крайнього терміну, який це змінить”, – сказав він.

Крім того, експерт з міграції Герберт Брюкер вважає, що рівень пільг для біженців не може бути змінений довільно.

“Конституційний суд передбачає, що прожитковий мінімум має бути гарантований”, – сказав він.


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ЗМІ: У Німеччині лунають голоси за скорочення виплат українським біженцям
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