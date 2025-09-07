ЗМІ: “Шахтар” судитиметься з УАФ через Мудрика

Вінгер «Челсі» Михайло Мудрик нещодавно отримав офіційні обвинувачення від FA у справі щодо допінгу. Крім того, видання The Athletic повідомляло, що проба B Михайла Мудрика дала позитивний результат, пише Sport.ua.

Якщо інформація про вживання допінгу Мудрика буде офіційно підтверджена, йому загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, колишній клуб Михайла «Шахтар» готує судовий позов проти УАФ, якщо підтвердиться, що заборонені препарати Михайло отримав у таборі збірної України.

«Гірники» аргументують це тим, що через дискваліфікацію не зможуть доотримати за українця від «Челсі» додаткові 30 мільйонів євро у вигляді бонусів.