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ЗМІ: Росія і Китай торгують чистою міддю під виглядом брухту, щоб уникнути податків і санкцій

15 Квітня 2024 09:38
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китай, санкції, росія
Вантажівки з міддю та іншими товарами чекають на в'їзд до Шанхайської зони вільної торгівлі, Шанхай, 24 вересня 2014 року / Фото Reuters

Російська мідна компанія (РМК) і китайські фірми уникали сплати податків і обходили вплив західних санкцій, торгуючи чистою мідною катанкою, замаскованою під металобрухт, повідомили Reuters три джерела, знайомі з цим питанням.

Мідна катанка була подрібнена у віддаленому Синьцзян-Уйгурському регіоні посередником, щоб її було важко відрізнити від брухту, що дозволило як експортерам, так і імпортерам отримати прибуток від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту і чистого металу, сказали джерела.

Російське експортне мито на мідну катанку в грудні становило 7%, що нижче, ніж 10% на брухт. Імпорт мідної катанки до Китаю оподатковується за ставкою 4%, а імпорт російського брухту не обкладається митом.

Продажі цього металу, замаскованого під брухт, що почалися в грудні, знайшли своє відображення в розбіжності між китайськими та російськими даними.

За даними китайської митниці, з грудня Китай закупив значно більше мідного брухту з Росії, тоді як російські дані, отримані Reuters від постачальника комерційних даних, свідчать про те, що кількість брухту, експортованого до найбільшого торгового партнера країни, була незначною.

У відповідь на запит Reuters щодо цієї розбіжності російська митниця повідомила: “Федеральна митна служба тимчасово не надає дані про зовнішню торгівлю”. Вона припинила публікувати дані про торгівлю у квітні 2022 року, невдовзі після вторгнення Росії в Україну. Відтоді ринок покладається на комерційних постачальників.

На питання про торгівлю мідною катанки з китайськими фірмами, РМК, яка підпадає під західні санкції, відповіла, що постачає продукцію тільки російським компаніям. Від подальших коментарів компанія відмовилася.

Китайська митниця в Сіньцзяні, що межує з Росією, не відповіла на запит Reuters.

Китай став основним напрямком для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари, після того, як Сполучені Штати наклали санкції на Росію за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Подрібнення щойно виготовленої мідної катанки є ефективним способом маскування нового матеріалу, який виглядає зовсім не так, як металобрухт.

Нові довгі тонкі прутки з міді високої чистоти, які переважно використовуються для виготовлення силових кабелів, зазвичай згорнуті в бухти для зручності транспортування.

Мідний брухт, навпаки, – це суміш дротів, кабелів і труб, які вже були у вжитку. Для транспортування їх подрібнюють на шматки розміром із зернину або згортають у рулони і пресують, як пачки локшини.

За словами джерел, подрібнення залишилося непоміченим, оскільки Китай обмежив доступ до регіону Сіньцзян у відповідь на міжнародне засудження репресій проти уйгурів.

Окрім фінансового стимулу уникнення податків, подрібнений метал важче ідентифікувати і відстежити, що полегшує його продаж китайським виробникам.

Теоретично не існує юридичних перешкод, які б завадили Китаю купувати метал у російських фірм, що перебувають під західними санкціями, але виробники все одно можуть остерігатися втратити експортний бізнес через покупців, які намагаються уникнути надання будь-яких коштів Росії.

Санкції також можуть означати труднощі з обробкою платежів і запозиченням грошей. Джерела повідомили, що деякі китайські компанії створили нові підрозділи для роботи з бізнесом, пов’язаним з Росією.

У грудні минулого року, за даними постачальника комерційних даних, китайські компанії здійснили загалом п’ять закупівель продукції, маркованої як “мідна катанка”, на заводі РМК в Уральському регіоні. Закупівлі, здійснені компанією з Об’єднаних Арабських Еміратів під назвою Modern Commodity Trading DMCC, принесли дохід у розмірі близько 65 мільйонів доларів США.

Росія ніколи не була великим продавцем мідного брухту до Китаю. Однак з грудня минулого року імпорт мідного брухту з Росії до Китаю значно зріс, свідчать митні дані.

Більша частина цього імпорту, 97% або 6 434 метричні тонни, надійшла через кордон Алашанькоу в Сіньцзяні в грудні.

Російські дані свідчать про розбіжності, вказуючи на те, що в тому ж місяці країна продала в Китай лише 73 тонни мідного брухту.

У 2021 і 2022 роках в середньому 95,3 тонни і 125 тонн російського мідного брухту продавалися в Китай щомісяця.

За останні кілька місяців обсяги різко зросли, і до лютого 2024 року щомісячний імпорт досяг 11 599 тонн.

Митні дані про китайський імпорт мідної катанки не є загальнодоступними.

“Цей брухт з Росії де-факто є мідною катанкою, але не декларується як катанка. Я не можу розкрити більше деталей”, – заявило джерело в китайському виробництві, яке побажало залишитися невідомим. Джерело додало, що матеріал може бути безпосередньо спожитий виробниками міді в провінціях Цзянсу і Чжецзян.

У той час як російські дані свідчать про мінімальний експорт брухту, в грудні відбулося раптове збільшення експорту катанки.

Згідно з даними, “Кыштымский мідно-електролітний завод”, завод, що належить РМК, поставив до Китаю через Алашанькоу в Сіньцзяні 8 041 тонну мідної катанки в грудні порівняно з 1 618 тоннами в листопаді.

“На сьогоднішній день Киштимський мідно-електролітний завод продає свою продукцію лише вітчизняним компаніям”, – заявили на заводі у відповідь на запитання Reuters про продажі до Китаю.

“Ми не відстежували подальшу долю продукції, тому мені нічого додати до того, що вже було сказано”.


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