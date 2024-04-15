ЗМІ: Росія і Китай торгують чистою міддю під виглядом брухту, щоб уникнути податків і санкцій

Російська мідна компанія (РМК) і китайські фірми уникали сплати податків і обходили вплив західних санкцій, торгуючи чистою мідною катанкою, замаскованою під металобрухт, повідомили Reuters три джерела, знайомі з цим питанням.
Мідна катанка була подрібнена у віддаленому Синьцзян-Уйгурському регіоні посередником, щоб її було важко відрізнити від брухту, що дозволило як експортерам, так і імпортерам отримати прибуток від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту і чистого металу, сказали джерела.
Російське експортне мито на мідну катанку в грудні становило 7%, що нижче, ніж 10% на брухт. Імпорт мідної катанки до Китаю оподатковується за ставкою 4%, а імпорт російського брухту не обкладається митом.
Продажі цього металу, замаскованого під брухт, що почалися в грудні, знайшли своє відображення в розбіжності між китайськими та російськими даними.
За даними китайської митниці, з грудня Китай закупив значно більше мідного брухту з Росії, тоді як російські дані, отримані Reuters від постачальника комерційних даних, свідчать про те, що кількість брухту, експортованого до найбільшого торгового партнера країни, була незначною.
У відповідь на запит Reuters щодо цієї розбіжності російська митниця повідомила: “Федеральна митна служба тимчасово не надає дані про зовнішню торгівлю”. Вона припинила публікувати дані про торгівлю у квітні 2022 року, невдовзі після вторгнення Росії в Україну. Відтоді ринок покладається на комерційних постачальників.
На питання про торгівлю мідною катанки з китайськими фірмами, РМК, яка підпадає під західні санкції, відповіла, що постачає продукцію тільки російським компаніям. Від подальших коментарів компанія відмовилася.
Китайська митниця в Сіньцзяні, що межує з Росією, не відповіла на запит Reuters.
Китай став основним напрямком для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари, після того, як Сполучені Штати наклали санкції на Росію за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Подрібнення щойно виготовленої мідної катанки є ефективним способом маскування нового матеріалу, який виглядає зовсім не так, як металобрухт.
Нові довгі тонкі прутки з міді високої чистоти, які переважно використовуються для виготовлення силових кабелів, зазвичай згорнуті в бухти для зручності транспортування.
Мідний брухт, навпаки, – це суміш дротів, кабелів і труб, які вже були у вжитку. Для транспортування їх подрібнюють на шматки розміром із зернину або згортають у рулони і пресують, як пачки локшини.
За словами джерел, подрібнення залишилося непоміченим, оскільки Китай обмежив доступ до регіону Сіньцзян у відповідь на міжнародне засудження репресій проти уйгурів.
Окрім фінансового стимулу уникнення податків, подрібнений метал важче ідентифікувати і відстежити, що полегшує його продаж китайським виробникам.
Теоретично не існує юридичних перешкод, які б завадили Китаю купувати метал у російських фірм, що перебувають під західними санкціями, але виробники все одно можуть остерігатися втратити експортний бізнес через покупців, які намагаються уникнути надання будь-яких коштів Росії.
Санкції також можуть означати труднощі з обробкою платежів і запозиченням грошей. Джерела повідомили, що деякі китайські компанії створили нові підрозділи для роботи з бізнесом, пов’язаним з Росією.
У грудні минулого року, за даними постачальника комерційних даних, китайські компанії здійснили загалом п’ять закупівель продукції, маркованої як “мідна катанка”, на заводі РМК в Уральському регіоні. Закупівлі, здійснені компанією з Об’єднаних Арабських Еміратів під назвою Modern Commodity Trading DMCC, принесли дохід у розмірі близько 65 мільйонів доларів США.
Росія ніколи не була великим продавцем мідного брухту до Китаю. Однак з грудня минулого року імпорт мідного брухту з Росії до Китаю значно зріс, свідчать митні дані.
Більша частина цього імпорту, 97% або 6 434 метричні тонни, надійшла через кордон Алашанькоу в Сіньцзяні в грудні.
Російські дані свідчать про розбіжності, вказуючи на те, що в тому ж місяці країна продала в Китай лише 73 тонни мідного брухту.
У 2021 і 2022 роках в середньому 95,3 тонни і 125 тонн російського мідного брухту продавалися в Китай щомісяця.
За останні кілька місяців обсяги різко зросли, і до лютого 2024 року щомісячний імпорт досяг 11 599 тонн.
Митні дані про китайський імпорт мідної катанки не є загальнодоступними.
“Цей брухт з Росії де-факто є мідною катанкою, але не декларується як катанка. Я не можу розкрити більше деталей”, – заявило джерело в китайському виробництві, яке побажало залишитися невідомим. Джерело додало, що матеріал може бути безпосередньо спожитий виробниками міді в провінціях Цзянсу і Чжецзян.
У той час як російські дані свідчать про мінімальний експорт брухту, в грудні відбулося раптове збільшення експорту катанки.
Згідно з даними, “Кыштымский мідно-електролітний завод”, завод, що належить РМК, поставив до Китаю через Алашанькоу в Сіньцзяні 8 041 тонну мідної катанки в грудні порівняно з 1 618 тоннами в листопаді.
“На сьогоднішній день Киштимський мідно-електролітний завод продає свою продукцію лише вітчизняним компаніям”, – заявили на заводі у відповідь на запитання Reuters про продажі до Китаю.
“Ми не відстежували подальшу долю продукції, тому мені нічого додати до того, що вже було сказано”.