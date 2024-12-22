Суспільство

Найближчими днями погода в Україні кардинально не зміниться
22 Грудня 2024 20:59
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Харків. Грудень 2024 / Фото з Facebook Sergiy Portnoy

У понеділок, 23 грудня, у східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та в південній частині дощ, на крайньому заході місцями невеликий сніг; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На півдні, сході країни та в більшості центральних областей уночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній та східній частинах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 10°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

У вівторок, 24 грудня, у західних областях невеликий (у Карпатах помірний мокрий сніг), вдень із дощем, на дорогах ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На решті територій без опадів, лише на Одещині невеликий дощ; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у південних областях вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, у Криму 10-15° тепла.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у вівторок без опадів, вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.


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