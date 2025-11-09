Партизани спалили об’єкти військової логістики в Башкортостані та Вологодській області – ГУР

На території росії знову зафіксовано удари по системі забезпечення армії РФ. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, на межі жовтня та листопада представники місцевого руху опору знищили чотири об’єкти військової логістики держави-агресора.

У Стерлітамаку (Башкортостан) були спалені три вежі зв’язку, що забезпечували функціонування російських силових структур. Ще один епізод стався у Вологодській області — там знищено залізничну релейну шафу, яка відповідає за управління на окремих ділянках залізничних перевезень.

У ГУР наголошують, що систематичне виведення з ладу таких об’єктів суттєво ускладнює логістику російських військ, що ведуть бойові дії проти України.

У відомстві підкреслили, що спротив усередині росії триває.