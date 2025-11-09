Анджеліна Джолі розповіла про поїздку до прифронтових громад Херсонщини і Миколаївщини

Відома акторка Анджеліна Джолі поділилася емоційним постом у своєму Instagram про свій візит до України, де вона побувала в Миколаєві та Херсоні. Акторка зустрілася з родинами, що живуть на лінії фронту, і поділилася зворушливими моментами з цього візиту.

У дописі Джолі розповіла, як під час поїздки вона побачила, як місцеві жителі змушені жити в умовах постійної загрози від ворожих дронів, які в місцевих жителів називають «сафарі на людей». «Був момент, коли нам довелося зупинитися й зачекати, поки дрон пролетить над головами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А ці родини живуть із цим щодня», — написала вона.

Акторка також поділилася відео з місця, де розташована стела загиблих українських захисників, і де чути сигнал повітряної тривоги. Під час візиту Джолі побувала в медичних закладах та навчальних установах, які, задля безпеки, були перенесені в укріплені підземні приміщення.

Вражена стійкістю українців, акторка зазначила: «Жителі Миколаєва та Херсона живуть в умовах постійної небезпеки, але відмовляються здаватися. Їхня сила і взаємна підтримка викликають глибоку повагу. Сім’ї хочуть безпеки, миру і можливості відновити свої життя».

Проте візит не минув без неприємного інциденту. У Миколаївській області один із супроводжуючих Джолі чоловіків потрапив до ТЦК. Згодом стало відомо, що це був 33-річний тренер з бойового самбо Дмитро Пищиков, який не мав ніякого стосунку до охорони акторки. Але Джолі про цей конфуз у пості не згадала.