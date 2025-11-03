Данія виділяє €1,3 млн на відновлення зруйнованої росією культурної спадщини України

Уряд Данії оголосив про виділення €1,3 млн на підтримку відновлення української культурної спадщини. Кошти спрямують до нового Фонду культурної спадщини України, який має фінансувати реставрацію зруйнованих будівель, памʼяток та музеїв. Про це повідомляється на сайті данського головування в Раді ЄС.

За даними ЮНЕСКО, від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році в Україні пошкоджено понад 500 об’єктів культурної спадщини. Міністерство культури України говорить про щонайменше 1 612 пошкоджених нерухомих пам’яток, з яких 27 повністю знищені.

Оголошення про фінансування збіглося з неформальною зустріччю міністрів культури європейських країн у Копенгагені, де Данія закликає партнерів долучатися до ініціативи.

Міністр культури Данії Якоб Енґель-Шмідт заявив, що відновлення українських культурних об’єктів є важливим для збереження ідентичності, мови та історичної пам’яті українців. Він висловив сподівання, що інші країни ЄС підтримають ініціативу.

Віцепремʼєрка — міністрка культури України Тетяна Бержна назвала російські удари по культурних обʼєктах «навмисним знищенням українських символів». За її словами, створення Фонду має об’єднати ресурси урядів, міжнародних організацій та експертних інституцій для системного захисту культурної спадщини.

Фінансування надійде в межах програми розвитку Данії та вступить у дію після ухвалення державного бюджету парламентом країни.