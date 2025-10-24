Прем’єр Данії закликала союзників узгодити механізм репараційних позик для України до Різдва

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що країни з «коаліції рішучих» мають досягти домовленості щодо механізму репараційних позик для України до Різдва. Про це вона сказала на зустрічі в Лондоні разом із європейськими лідерами, зокрема прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє Reuters.

«Ми повинні працювати так, щоб мати рішення до Святвечора — тоді ми зможемо забезпечити фінансування України на наступні роки», — зазначила Фредеріксен. Вона висловила впевненість, що домовленості вдасться досягти до кінця року.

Британський прем’єр Кір Стармер, у свою чергу, закликав якнайшвидше використати заморожені російські активи для підтримки України.

Раніше країни ЄС та «коаліції рішучих» узгодили принципову позицію щодо використання прибутків від російських активів, однак дискусії тривають щодо юридичного механізму залучення цих коштів у вигляді позик або гарантій.