Британія та “коаліція рішучих” готують мирний план для України до кінця 2025 року — прем’єр Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про розробку мирного плану для України, який має бути готовий до кінця 2025 року. Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на виступ Стармера за підсумками зустрічі лідерів у Лондоні з представниками так званої «коаліції рішучих».

За словами Стармера, п’ять ключових напрямів плану включатимуть:

виключення російської нафти й газу з глобальних ринків з метою припинити фінансування війни;

розморожування російських активів, щоб спрямувати їх на відновлення України і репарації;

укріплення системи протиповітряної оборони України та постачання нових ракет;

надання Україні дальньої ударної зброї і військовий тиск на Росію;

гарантії безпеки та багатонаціональні сили у складі «коаліції рішучих» для сталого миру.

Стармер також зазначив: «Майбутнє України — це наше майбутнє». Він підкреслив, що без цього пакету заходів жодне перемир’я чи мирна угода не матимуть шансів на успіх.

