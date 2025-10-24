        Політика

        Британія та “коаліція рішучих” готують мирний план для України до кінця 2025 року — прем’єр Кір Стармер

        Сергій Бордовський
        24 Жовтня 2025 20:15
        Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спілкуються з представниками ЗМІ / Фото: EPA
        Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спілкуються з представниками ЗМІ / Фото: EPA

        Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про розробку мирного плану для України, який має бути готовий до кінця 2025 року. Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на виступ Стармера за підсумками зустрічі лідерів у Лондоні з представниками так званої «коаліції рішучих».

        За словами Стармера, п’ять ключових напрямів плану включатимуть:

        • виключення російської нафти й газу з глобальних ринків з метою припинити фінансування війни;
        • розморожування російських активів, щоб спрямувати їх на відновлення України і репарації;
        • укріплення системи протиповітряної оборони України та постачання нових ракет;
        • надання Україні дальньої ударної зброї і військовий тиск на Росію;
        • гарантії безпеки та багатонаціональні сили у складі «коаліції рішучих» для сталого миру.

        Стармер також зазначив: «Майбутнє України — це наше майбутнє». Він підкреслив, що без цього пакету заходів жодне перемир’я чи мирна угода не матимуть шансів на успіх.

