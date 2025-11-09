        Суспільство

        19-річна військова збила вже третю “Молнію”: історія захисниці з 128-ї бригади

        Анастасія “Карма” Доценко — операторка безпілотних літальних апаратів в 128-й окремій важкій механізованій бригаді «Дике Поле» / Фото з Facebook Закарпатський ОТЦК та СП
        Анастасія “Карма” Доценко — операторка безпілотних літальних апаратів в 128-й окремій важкій механізованій бригаді «Дике Поле» / Фото з Facebook Закарпатський ОТЦК та СП

        19-річна Анастасія з Закарпаття збила вже третій російський дрон «Молнія» — безпілотник, який може нести вибухівку або FPV-дрони. Про це повідомили у Закарпатському обласному ТЦК та СП.

        Анастасія служить у Збройних Силах трохи більше ніж пів року. Після базової загальновійськової підготовки та навчання у школі БПЛА 128-ї окремої бригади «Дике Поле» вона долучилася до підрозділу, який полює на російські дрони.

        Рішення йти до війська вона ухвалила ще в школі — її родина двічі вимушено тікала від російської окупації: у 2014 році з Донецька та у 2022-му — вдруге.

        «Я сказала командиру, що мотивована людина краща за ухилянта», — згадує військова.

        Першу «Молнію» вона збила разом з досвідченими бійцями — 59-річним і 50-річним побратимами, які підтримали її на бойовому завданні.

        «У мене тремтіли руки. Але вони хотіли, щоб саме я зробила цей постріл», — каже Анастасія. Наступні цілі вона відпрацювала вже впевненіше.

        Анастасія додає, що у підрозділі служила ще одна дівчина — зараз та теж прагне перейти до мисливців на дрони.

        «Ми багато разів втрачали своє — дім, спокій, життя до війни. Тепер ми забираємо назад. І не віддамо», — каже Анастасія.


