19-річна військова збила вже третю “Молнію”: історія захисниці з 128-ї бригади

19-річна Анастасія з Закарпаття збила вже третій російський дрон «Молнія» — безпілотник, який може нести вибухівку або FPV-дрони. Про це повідомили у Закарпатському обласному ТЦК та СП.

Анастасія служить у Збройних Силах трохи більше ніж пів року. Після базової загальновійськової підготовки та навчання у школі БПЛА 128-ї окремої бригади «Дике Поле» вона долучилася до підрозділу, який полює на російські дрони.

Рішення йти до війська вона ухвалила ще в школі — її родина двічі вимушено тікала від російської окупації: у 2014 році з Донецька та у 2022-му — вдруге.

«Я сказала командиру, що мотивована людина краща за ухилянта», — згадує військова.

Першу «Молнію» вона збила разом з досвідченими бійцями — 59-річним і 50-річним побратимами, які підтримали її на бойовому завданні.

«У мене тремтіли руки. Але вони хотіли, щоб саме я зробила цей постріл», — каже Анастасія. Наступні цілі вона відпрацювала вже впевненіше.

Анастасія додає, що у підрозділі служила ще одна дівчина — зараз та теж прагне перейти до мисливців на дрони.

«Ми багато разів втрачали своє — дім, спокій, життя до війни. Тепер ми забираємо назад. І не віддамо», — каже Анастасія.