ЗМІ пишуть про можливе звільнення голови “Укренерго” Кудрицького

Найближчим часом голову “Укренерго”Володимира Кудрицького можуть звільнити. Про це повідомляє Економічна правда за посиланням на джерела в Кабміні.

Зі слів одного зі співрозмовників, питання енергетики сьогодні було однією з тем, які обговорювались під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

“Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів “Укренерго”, – каже він.

За законом, звільнити Кудрицького можна більшістю голосів Наглядової ради компанії, яка наразі налічує 6 членів.