Політика

ЗМІ: Наступника вбитого лідера “Хезболли” теж убито
5 Жовтня 2024 15:16
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Хезболла
Хашем Сафієддін / Фото Getty Images

Ймовірного наступника покійного лідера «Хезболли» Хашема Сафієддіна було вбито в результаті ізраїльського авіаудару по передмістях Бейрута, повідомляють джерела телеканалів «Аль-Арабія» і «Аль-Хадат».

Сафієддін не виходить на зв’язок із п’ятниці дня, а ізраїльські обстріли ускладнюють доступ до місця його можливої загибелі, повідомляє Reuters.

Офіційного підтвердження цієї інформації, а також повідомлення про смерть Сафієддіна поки не надходило. Представники «Хезболли» наразі утримуються від коментарів.

Сафієддіна розглядали як наступника попереднього лідера «Хезболли», Хасана Насралли, який загинув унаслідок ізраїльського удару по Бейруту 27 вересня. Насралла керував організацією понад 30 років.


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