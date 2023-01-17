Політика

ЗМІ: Бундесвер очолить Борис Пісторіус

17 Січня 2023 11:36
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німеччина

Новим міністром оборони Німеччини стане соратник Олафа Шольца по партії та голова МВС Нижньої Саксонії Борис Пісторіус. Про це пише Der Spiegel.

“Пісторіус має федеральні політичні амбіції. У 2019 році він балотувався разом із саксонським міністром Петрою Кеппінг у федеральні президенти СДПН – проти Олафа Шольца, зокрема. У 2017 році він був у тіньовому кабінеті тодішнього кандидата в канцлери Мартіна Шульца, відповідаючи за внутрішню безпеку”, – зазначає видання.

Пісторіус вважався одним із найпопулярніших міністрів у Нижній Саксонії. Останніми роками він також був найпомітнішим з міністрів внутрішніх справ СДПН, добре співпрацюючи з органами безпеки, добре обізнаний у політиці щодо біженців і досить конфронтативний з колегами з Союзу. Він неодноразово розставляв популярні внутрішньополітичні акценти, чи то в боротьбі з хуліганами, чи в дебатах про ісламістські загрози чи в питаннях депортацій.

Пісторіусу 62 роки, з 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії. З 2017 року він є членом парламенту землі в Ганновері. З 2006 по 2013 рік він був мером Оснабрюка. Він овдовів і має двох дочок.

Донедавна він перебував у стосунках із Доріс Шредер-Кепф, колишньою дружиною колишнього канцлера Герхарда Шредера. Ще в 1976 році Пісторіус увійшов до СДПН.


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