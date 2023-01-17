ЗМІ: Бундесвер очолить Борис Пісторіус

Новим міністром оборони Німеччини стане соратник Олафа Шольца по партії та голова МВС Нижньої Саксонії Борис Пісторіус. Про це пише Der Spiegel.

“Пісторіус має федеральні політичні амбіції. У 2019 році він балотувався разом із саксонським міністром Петрою Кеппінг у федеральні президенти СДПН – проти Олафа Шольца, зокрема. У 2017 році він був у тіньовому кабінеті тодішнього кандидата в канцлери Мартіна Шульца, відповідаючи за внутрішню безпеку”, – зазначає видання.

Пісторіус вважався одним із найпопулярніших міністрів у Нижній Саксонії. Останніми роками він також був найпомітнішим з міністрів внутрішніх справ СДПН, добре співпрацюючи з органами безпеки, добре обізнаний у політиці щодо біженців і досить конфронтативний з колегами з Союзу. Він неодноразово розставляв популярні внутрішньополітичні акценти, чи то в боротьбі з хуліганами, чи в дебатах про ісламістські загрози чи в питаннях депортацій.

Пісторіусу 62 роки, з 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії. З 2017 року він є членом парламенту землі в Ганновері. З 2006 по 2013 рік він був мером Оснабрюка. Він овдовів і має двох дочок.

Донедавна він перебував у стосунках із Доріс Шредер-Кепф, колишньою дружиною колишнього канцлера Герхарда Шредера. Ще в 1976 році Пісторіус увійшов до СДПН.