Зі Свіноуйсьця вирушає перший рейс найбільшого польського порома “Jantar Unity”

У вівторок, 20 січня, з польського порту Свіноуйсьце стартує перший регулярний рейс нового пасажирсько-вантажного порома «Jantar Unity» до шведських портів Треллеборг та Істад. Про це повідомляє Польське радіо.

Як зазначається, «Jantar Unity» є найбільшим поромом, збудованим у Польщі. Судно вирушить у перший рейс зі Свіноуйсьця до Треллеборга о 20:30, а час у дорозі становитиме близько шести з половиною годин, що вважається рекордним показником для цього маршруту.

Robi większe wrażenie niż stępka Morawieckiego. Przyznajcie! pic.twitter.com/ksAqSwRlDx Реклама Реклама January 18, 2026

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у відеозверненні на платформі X, що запуск регулярного сполучення є важливим етапом для польського судноплавства та економіки. Урочисте хрещення судна відбулося 17 січня у Щецині й ознаменувало початок його експлуатації.

Пором побудований на Гданській ремонтній верфі. Його довжина сягає майже 200 метрів, а місткість дозволяє перевозити близько 270 вантажівок і до 400 пасажирів. Судно може розвивати швидкість до 19 вузлів і обладнане сучасними системами стабілізації, що забезпечують безпеку та комфорт навіть за складних погодних умов на Балтійському морі.

За словами заступника міністра інфраструктури Польщі Аркадіуша Мархевки, запуск «Jantar Unity» є історичним моментом для польської морської економіки та свідчить про інвестиції країни у розвиток власного флоту.

Пасажирські каюти порома відповідають стандартам 3–4-зіркових готелів. На борту передбачені зони відпочинку, кафетерії, бари та простори для сімей з дітьми, а також системи протипожежного захисту та контролю.