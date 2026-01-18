        Події

        Зі Свіноуйсьця вирушає перший рейс найбільшого польського порома “Jantar Unity”

        Віктор Алєксєєв
        18 Січня 2026 14:39
        читать на русском →
        “Jantar Unity” - найбільший поромом, збудований у Польщі / Фото PAP
        “Jantar Unity” - найбільший поромом, збудований у Польщі / Фото PAP

        У вівторок, 20 січня, з польського порту Свіноуйсьце стартує перший регулярний рейс нового пасажирсько-вантажного порома «Jantar Unity» до шведських портів Треллеборг та Істад. Про це повідомляє Польське радіо.

        Як зазначається, «Jantar Unity» є найбільшим поромом, збудованим у Польщі. Судно вирушить у перший рейс зі Свіноуйсьця до Треллеборга о 20:30, а час у дорозі становитиме близько шести з половиною годин, що вважається рекордним показником для цього маршруту.

        Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у відеозверненні на платформі X, що запуск регулярного сполучення є важливим етапом для польського судноплавства та економіки. Урочисте хрещення судна відбулося 17 січня у Щецині й ознаменувало початок його експлуатації.

        Пором побудований на Гданській ремонтній верфі. Його довжина сягає майже 200 метрів, а місткість дозволяє перевозити близько 270 вантажівок і до 400 пасажирів. Судно може розвивати швидкість до 19 вузлів і обладнане сучасними системами стабілізації, що забезпечують безпеку та комфорт навіть за складних погодних умов на Балтійському морі.

        За словами заступника міністра інфраструктури Польщі Аркадіуша Мархевки, запуск «Jantar Unity» є історичним моментом для польської морської економіки та свідчить про інвестиції країни у розвиток власного флоту.

        Пасажирські каюти порома відповідають стандартам 3–4-зіркових готелів. На борту передбачені зони відпочинку, кафетерії, бари та простори для сімей з дітьми, а також системи протипожежного захисту та контролю.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини