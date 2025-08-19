        Суспільство

        Зі США депортували українських мігрантів (фото)

        Галина Шподарева
        19 Серпня 2025 19:05
        Депортований зі США українець / Фото: ICE
        Депортований зі США українець / Фото: ICE

        Імміграційна та митна служба США повідомила про депортацію українських громадян. У відомстві опублікували фото мігрантів на кордоні України.

        Фото депортованих українців опублікували в ICE (Імміграційна та митна служба США).

        “Ось фото перших моментів українських мігрантів удома після їх депортації зі Сполучених Штатів”, — йдеться у повідомленні в Facebook.

        У відомстві не уточнили, ким саме є депортовані громадяни та з яких причин їх вислали зі США.

        Раніше Wall Street Journal писав, що від 15 серпня десятки тисяч українських біженців, які перебували у США за програмою Uniting for Ukraine, втратили правовий статус і можуть бути депортовані.

        Нагадаємо, наприкінці січня після антиіммігрантського указу президента Дональда Трампа у США призупинили приймання заявок від українців на притулок за програмою Uniting for Ukraine.

        За даними ООН, у США проживає близько 200 тисяч українських біженців. Ще 6,3 мільйона громадян України перебувають у країнах Європи.

        Депортація українців зі США / Фото: ICE

