Суспільство

Жителька Харківщини на сайті знайомств видавала себе за чоловіків-військових та “заробила” 220 тис. гривень
25 Січня 2025 18:09
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Жінка з ноутбуком / Фото ілюстративне: freepik
Жінка з ноутбуком / Фото ілюстративне: freepik

Мешканка села Роздолля Харківської області реєструвалася на сайті знайомств під чоловічими іменами та переконувала жінок надсилати гроші “на потреби передової”. Три жінки перерахували зловмисниці 220 тис. гривень.

Про це повідомили в поліції Харківщини.

Як розповіли правоохоронці, на сайті знайомств зловмисниця видавала себе за чоловіків-військових, знайомилася з жінками та просила гроші для потреб на передовій. З травня по листопад 2023 року вона ошукала двох мешканок міста Дніпро та мешканку міста Харків.

32-річна жителька Лозівського району зареєструвалась на сайті знайомств під іменами Сергій та Матвій. 24 січня жінці повідомлено про підозру у шахрайстві.


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