Суспільство

Жителі Одеси та області відчули землетрус
16 Вересня 2024 18:19
читать на русском →
землетрус
Прогнозована сила землетрусу / Google maps

В Одесі та області місцеві жителі відчули землетрус, який стався у Румунії. Його магнітуда склала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

“За попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі”, – повідомив Труханов.

За його словами, інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.

Як розповів “Суспільному” доктор наук Одеського національного морського університету, фахівець сейсмостійкого будівництва Костянтин Єгупов, за всю історію в Одесі було два випадки сильних землетрусів до 7 балів: у 1802 та 1940 роках. Тоді будівлі витримали такі бали, а ось чи витримають сьогодні багатоповерхові новобудови землетрус у 7 балів — залишається питанням.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Вересня 2024 18:53

Зеленський провів Ставку: обговорили чотири питання
16 Вересня 2024 21:03

ВАКС визначив запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА
16 Вересня 2024 20:22

Зеленський запевняє, що план перемоги прописаний на 90%
16 Вересня 2024 20:10

Італія готується передати Україні другу батарею ППО SAMP/T
16 Вересня 2024 19:47

У Польщі ввели стан стихійного лиха через повені
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
усі думки