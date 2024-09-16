Жителі Одеси та області відчули землетрус

В Одесі та області місцеві жителі відчули землетрус, який стався у Румунії. Його магнітуда склала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

“За попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі”, – повідомив Труханов.

За його словами, інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.

Як розповів “Суспільному” доктор наук Одеського національного морського університету, фахівець сейсмостійкого будівництва Костянтин Єгупов, за всю історію в Одесі було два випадки сильних землетрусів до 7 балів: у 1802 та 1940 роках. Тоді будівлі витримали такі бали, а ось чи витримають сьогодні багатоповерхові новобудови землетрус у 7 балів — залишається питанням.