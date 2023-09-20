Кримінал

Житель Лозової на Харківщині три роки проведе за ґратами за ухилення від мобілізації

20 Вересня 2023 12:58
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мобілізація

За ухилення від мобілізації 34-річного жителя Лозової Харківської області засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це 20 вересня повідомила пресслужба облпрокуратури.

За даними слідства, чоловік пройшов комісію у Харкові, його визнали придатним.

“Однак, отримавши повістку для подальшого прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби під час мобілізації, чоловік так і не з‘явився. Таким чином, не маючи правових підстав на відстрочку від призову, він ухилився від проходження військової служби”, — сказано у повідомленні.

У суді чоловік розкаявся та визнав вину, повідомили в облпрокуратурі. Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд.


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