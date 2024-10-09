Журналісти розкрили схему ФСБ з вербування паліїв авто ЗСУ

Журналістки “Радіо Свобода” та розслідувального відділу “Схеми” розкрили схему, яку російські спецслужби застосовують для вербування паліїв авто ЗСУ.

Журналістки отримали у своє розпорядження фрагменти розмов та листувань вербувальників із малолітніми українськими паліями.

Найчастіше шукають “виконавців”, як правило, через телеграм – у групах із пропозиціями заробити “швидкі гроші”.

Те, що виконувати такі завдання погоджуються діти, вербувальників не хвилює: навпаки переконують “виконавців”, що їм за це нічого не буде.

Такі оголошення розміщують у телеграм-групах із пошуку роботи, знайомств або інформацією про “рейди ТЦК”.

Листування з вербувальником паліїв авто

Зазирнувши в проросійські пабліки, у користувача може скластися враження, що в Україні нібито з’явилося активне підпілля, судячи з кількості роликів, на яких люди в камуфляжі закликають приєднатися до руху спротиву.

Журналісти оприлюднили фрагмент розмови замовника підпалу з майбутнім палієм – неповнолітнім хлопцем з одного із західних регіонів України, який нині у буцегарні:

“Головне – щоб потім ми це відео змонтували і виклали його в ЗМІ, що гнівні громадяни єба**ть ТЦК. Це робиться для того, щоб створити дестабілізацію всередині країни і прищепити негативний настрій щодо влади у людей, у народу. Тому взагалі по**й, що там згорить. Найголовніше, що люди подумають. А якщо на ній символіка, то люди подумають те, що треба. Зрозумів?”