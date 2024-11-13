Журналісти показали, як виглядає майно ексглави Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

У родини Тетяни Крупи, ексголови Хмельницької МСЕК, є 10 земельних ділянок та 9 будинків у селі Волиця на Хмельниччині.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske “МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра”.

Переважна більшість цих будинків має площу від 15 до 25 квадратних метрів. Також відомо, що родина Круп володіє компанією “Солар Інвест”, яка займається альтернативною енергетикою і саме для розвитку бізнесу й скуповували все це нерухоме майно.

Сонячні панелі родини ексочільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи / hromadske

Компанія “Солар Інвест” зареєстрована в маєтку в Хмельницькому, який належить чоловікові Тетяни Крупи, Володимиру Крупі.

Маєток у Хмельницькому / hromadske

Міська квартира Круп розташована на вулиці Парковій — на березі річки, поруч із міським парком.

Будинок на вулиці Парковій / hromadske

А у самому парку родина планувала відкрити ресторан — він мав наприкінці 2024 року.

Паспорт об’єкта на ресторан / hromadske

Проте й це ще не все. Окрім земельних ділянок та будинків у селі Волиця на Хмельниччині, вони мають 11 ділянок у селі Моломолинці, 2 ділянки у Рудківцях, 6 ділянок поблизу Слобідки Рихтівської, 3 — у Москалівці та одну ділянку в Адамівці. Тетяна Крупа також має будинок у Кам’янці-Подільському.

Син подружжя, Олександр, володіє ділянкою в селі Карпівці і 7 ділянками у селі Шумівці, де збудовано 5 будинків. Крім того, в нього є квартира на вулиці Інститутській у Хмельницькому.

Що стосується автомобілів, у Володимира Крупи, чоловіка Тетяни, є дві автівки: Porsche Cayenne 2019 і 2024 років випуску, причому остання не задекларована. Олександр Круп також має кілька автівок: Audi Q7 2016 року (придбана у 2024 році), BMW X7 2022 року та Volkswagen Touareg 2013 року випуску.